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РИА Новости

В Приморье распространили штормовое предупреждение из-за подхода тайфуна

13:18 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМаяк Басаргина на одноименном полуострове во Владивостоке
Маяк Басаргина на одноименном полуострове во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Спасатели распространили предупреждение о подходе тайфуна "Тапа", который 23 сентября принесет ливни в юго-восточные и восточные районы Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее синоптики сообщили, что 23-24 сентября над акваторией Японского моря будет проходить тайфун "Тапа". Ночью 23 сентября тайфун пройдет над югом Корейского полуострова и далее будет смещаться на северо-восток к острову Хоккайдо. Днем 23 сентября он начнет влиять на погоду в Приморье.
"Днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края в Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах могут пройти дожди, местами сильные с количеством до 20 миллиметров. На побережье усилится ветер и волнение моря до 4 метров", - говорится в сообщении.
Возможны размывы участков дорог, аварии на ЛЭП, связанные с обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад; нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение конструкций, падение деревьев, отмена паромов.
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12 сентября, 10:18РИА Новости
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Спасатели советуют переместиться в безопасные районы, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам - отложить выходы на маршруты, владельцам маломерных судов - не выходить на акваторию, отмечают в МЧС.
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ПриморьеМЧС РФРоссияПроисшествия
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