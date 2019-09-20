В Приморье распространили штормовое предупреждение из-за подхода тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Спасатели распространили предупреждение о подходе тайфуна "Тапа", который 23 сентября принесет ливни в юго-восточные и восточные районы Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее синоптики сообщили, что 23-24 сентября над акваторией Японского моря будет проходить тайфун "Тапа". Ночью 23 сентября тайфун пройдет над югом Корейского полуострова и далее будет смещаться на северо-восток к острову Хоккайдо. Днем 23 сентября он начнет влиять на погоду в Приморье.

"Днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края в Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах могут пройти дожди, местами сильные с количеством до 20 миллиметров. На побережье усилится ветер и волнение моря до 4 метров", - говорится в сообщении.

Возможны размывы участков дорог, аварии на ЛЭП, связанные с обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад; нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение конструкций, падение деревьев, отмена паромов.