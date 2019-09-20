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РИА Новости

ЛНР намерена продолжить согласование "формулы Штайнмайера"

13:17 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ЛНР продолжит согласование "формулы Штайнмайера", несмотря на отказ Киева подписать документ.
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
"Отказ Украины, он, естественно, не ставит точку в этом процессе. Это очередной этап, который нам предстоит каким-то образом пройти. Мы со своей стороны, при поддержке ОБСЕ и РФ, настаиваем на том, что вариантов никаких нет. Необходимо двигаться по пути выполнения минских соглашений, и "формула Штайнмайера" является ключевой в этом процессе, поэтому Украине следует пересмотреть свое отношение к возможности согласования этой формулы и вернуться к этому процессу в ближайшем будущем. Будем продолжать работать в направлении согласования "формулы Штайнмайера" как ключевого момента в разрешении конфликта", - заявил Дейнего на брифинге.
Он уточнил, что подписание "формулы Штайнамйера" - это в большей степени символический шаг, который подтверждает готовность сторон конфликта в Донбассе работать в направлении политического урегулирования.
"Эта не та ситуация, которую сейчас пытаются представить украинские медиа, что как только подписывают "формулу Штайнмайера", сразу происходят какие-то изменения очень серьезные, ключевые в направлении политического урегулирования. И они это урегулирование пытаются представить как "зраду" (измену - ред.) со стороны Украины", - пояснил Дейнего.
По его словам, подписание "формулы Штайнмайера" - "ключевой момент для создания основ политического урегулирования, используя договоренности, подписанные в Минске". Представитель ЛНР считает, что украинские политики должны объяснить значение "формулы Штайнмайера" обществу, если оно не понимает, для чего она нужна.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВадим ПристайкоОБСЕВладислав ДейнегоФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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