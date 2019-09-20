ЛНР намерена продолжить согласование "формулы Штайнмайера"

"Отказ Украины, он, естественно, не ставит точку в этом процессе. Это очередной этап, который нам предстоит каким-то образом пройти. Мы со своей стороны, при поддержке ОБСЕ и РФ, настаиваем на том, что вариантов никаких нет. Необходимо двигаться по пути выполнения минских соглашений, и "формула Штайнмайера" является ключевой в этом процессе, поэтому Украине следует пересмотреть свое отношение к возможности согласования этой формулы и вернуться к этому процессу в ближайшем будущем. Будем продолжать работать в направлении согласования "формулы Штайнмайера" как ключевого момента в разрешении конфликта", - заявил Дейнего на брифинге.