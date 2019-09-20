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РИА Новости

Путин и Жээнбеков попробовали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне

13:16 20.09.2019 (обновлено: 13:36 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков после завершения активной фазы учений "Центр-2019" отведали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.
Прицепной хлебопекарный блок располагался недалеко от командно-наблюдательного пункта. Перед ним к окончанию учений были выставлены столы с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, испеченными прямо здесь же во время маневров. Рядом дымился самовар, увешанный баранками. Путин и Жээнбеков подошли к полевой хлебопекарне в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
"Что предлагаете отведать?" - спросил Путин у пекарей. Ему рассказали о том, что все было приготовлено в этом блоке во время учений. Путин, Жээнбеков и военачальники взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая. Во время общения за таким чаепитием "на ногах" президент РФ в частности отметил успешный характер прошедших маневров.
В завершение президент поблагодарил пекарей и пожал им руки.
После этого лидеры России и Киргизии посетили шатер юнармейцев, находившихся на учениях в качестве зрителей. Путин кратко пообщался с ребятами, ему, в частности, рассказали о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.
Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
Вчера, 12:48РИА Новости
Путин и Жээнбеков поблагодарили командование учений "Центр-2019"
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Сооронбай ЖээнбековВалерий ГерасимовВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияКиргизияВ мире
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Президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
Путин и Жээнбеков поблагодарили командование учений "Центр-2019"
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