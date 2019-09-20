Путин и Жээнбеков попробовали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне

ДОНГУЗ (Оренбургская обл.), 20 сен - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков после завершения активной фазы учений "Центр-2019" отведали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.

Прицепной хлебопекарный блок располагался недалеко от командно-наблюдательного пункта. Перед ним к окончанию учений были выставлены столы с караваем, пирогами, булками и другими угощениями, испеченными прямо здесь же во время маневров. Рядом дымился самовар, увешанный баранками. Путин и Жээнбеков подошли к полевой хлебопекарне в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Что предлагаете отведать?" - спросил Путин у пекарей. Ему рассказали о том, что все было приготовлено в этом блоке во время учений. Путин, Жээнбеков и военачальники взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая. Во время общения за таким чаепитием "на ногах" президент РФ в частности отметил успешный характер прошедших маневров.

В завершение президент поблагодарил пекарей и пожал им руки.