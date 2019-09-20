Президент Грузии приветствовала расследование помилования ею осужденных

Администрация сообщает, что в то время, когда не прекращаются инсинуации и обвинительные заявления со стороны некоторых лиц, "единственным верным путем является изучение фактов со стороны прокуратуры и после осуществление соответствующего правового реагирования".

В августе возмущение оппозиции и рядовых граждан вызвало то, что Зурабишвили помиловала Девадзе, осужденного за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году. Во дворе резиденции президента в связи с этим прошел митинг. Затем президент приняла очередное скандальное решение о помиловании - освобожден Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури – сына историка Георгия Отхмезури. Представители оппозиции и правящих властей заявили, что право на помилование со стороны президента должно быть пересмотрено. Президент Грузии заявила, что объявляет мораторий на право помиловать осужденных до тех пор, пока парламент страны не примет регламентирующие правила по этому вопросу.