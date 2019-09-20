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РИА Новости

Президент Грузии приветствовала расследование помилования ею осужденных

13:13 20.09.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 сен – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение генпрокуратуры, которая возбудила уголовное дело в связи с возможным использованием превышения полномочий в ходе помилования осужденных главой государства, сказано в заявлении администрации.
Генеральная прокуратура Грузии сообщила в пятницу о начале расследования возможного факта превышения полномочий в процессе помилования нескольких заключенных президентом страны Саломе Зурабишвили.
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"Приветствуем решение генеральной прокуратуры о начале расследования в связи с фактом помилования осуждённых президентом", - сказано в заявлении администрации главы государства.
Администрация сообщает, что в то время, когда не прекращаются инсинуации и обвинительные заявления со стороны некоторых лиц, "единственным верным путем является изучение фактов со стороны прокуратуры и после осуществление соответствующего правового реагирования".
В августе возмущение оппозиции и рядовых граждан вызвало то, что Зурабишвили помиловала Девадзе, осужденного за убийство полицейского Тараша Мукбаняна в 2014 году. Во дворе резиденции президента в связи с этим прошел митинг. Затем президент приняла очередное скандальное решение о помиловании - освобожден Бежанидзе, осужденный за убийство 18-летнего Давида Отхмезури – сына историка Георгия Отхмезури. Представители оппозиции и правящих властей заявили, что право на помилование со стороны президента должно быть пересмотрено. Президент Грузии заявила, что объявляет мораторий на право помиловать осужденных до тех пор, пока парламент страны не примет регламентирующие правила по этому вопросу.
Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов на помилование ему представляет Государственная комиссия по помилованию после изучения поступивших заявлений.
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