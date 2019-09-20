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РИА Новости

Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

13:07 20.09.2019 (обновлено: 14:50 20.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мосгорсуд освободил из заключения актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде", — огласила решение судья Юлия Манеркина.

Осужденный покинет изолятор до конца дня.
Подробности заседания суда по делу Павла Устинова в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Дело Устинова

По данным следствия, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
19 сентября, 14:48РИА Новости
Я/Мы закон. Чем кончится дело Павла Устинова
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, но потом перенесли на неопределенный срок.
История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.
В четверг Генеральная прокуратура попросила изменить меру пресечения и выпустить Устинова. Кроме того, в ведомстве сочли приговор чрезмерно суровым и попросили назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Заседание по этому вопросу назначено на 26 сентября.
Прошение осужденной Евгении Васильевой об условно-досрочном освобождении
19 сентября, 19:18Сказано в эфире
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
А если росгвардеец в результате вывиха плеча потеряет свою работу в Росгвардии - Устинов будет пожизненно платить ему пособие по безработице? Или его семью кормить будет? Или в Прокуратуре РФ нет специалистов, которые знают - что такое вывих и чем это может обернуться для служащего правопорядка?
20 сентября, 13:11
Розовый Бинокль
1958514126
Искренне рада. Теперь - доказать свою невиновность и непричастность!
20 сентября, 13:10
Лариса Ильина
866203105
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