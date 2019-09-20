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РИА Новости

Текслер назначит омбудсмена Павлову сенатором от Челябинской области

13:07 20.09.2019 (обновлено: 14:08 20.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Челябинскую область в Совете Федерации будет представлять уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Ранее Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации – это председатель заксобрания региона, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Мякуш позже заявил, что не получал предложение от Текслера стать сенатором.
"Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и ее жителей в Совете Федерации", - написал Текслер в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор отметил, что хотел бы, чтобы женщины приходили в челябинскую политику, это необходимо серьезному индустриальному региону. "У Маргариты Николаевны большой опыт, она начинала уполномоченным по правам ребенка в регионе, сейчас уполномоченный по правам человека. Это очень важно… И она хорошо знает нормотворчество, это часть работы. И по совокупности этих причин я принял решение, что моим представителем в Совете Федерации станет Маргарита Павлова", - сказал он журналистам.
Текслер в пятницу вступил в должность губернатора Челябинской области.
Алексей Текслер
9 сентября, 16:14Единый день голосования
Текслер пообещал кадровые изменения в правительстве Челябинской области
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Маргарита Павлова (политик)Алексей ТекслерСовет Федерации РФЧелябинская областьПолитика
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