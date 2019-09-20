Текслер назначит омбудсмена Павлову сенатором от Челябинской области

Ранее Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации – это председатель заксобрания региона, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Мякуш позже заявил, что не получал предложение от Текслера стать сенатором.

Губернатор отметил, что хотел бы, чтобы женщины приходили в челябинскую политику, это необходимо серьезному индустриальному региону. "У Маргариты Николаевны большой опыт, она начинала уполномоченным по правам ребенка в регионе, сейчас уполномоченный по правам человека. Это очень важно… И она хорошо знает нормотворчество, это часть работы. И по совокупности этих причин я принял решение, что моим представителем в Совете Федерации станет Маргарита Павлова", - сказал он журналистам.