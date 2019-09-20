Аксенов внес три кандидатуры на пост сенатора от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов внес три кандидатуры на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти республики, среди них действующий сенатор Ольга Ковитиди, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Глава Республики Крым представил три кандидатуры Ковитиди Ольгу Федоровну, Абисова Юрия Николаевича и Мальгина Андрея Витальевича на должность члена Совета Федерации – представителя от исполнительной власти Республики Крым", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.

По его словам, один из них будет наделен соответствующими полномочиями.

"Решение будет принято не позднее, чем на следующий день после вступления в должность главы республики Крым", - сказал Константинов.