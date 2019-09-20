Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира, следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.
За последний год доход музыканта составил 150 миллионов долларов, что позволило ему обогнать прошлогоднего лидера рейтинга — рэпера Jay-Z, который заработал 81 миллион долларов.
Третье место рейтинга занял Дрейк с 75 миллионами долларов.
Пятерку лидеров замкнули P.Diddy (70 миллионов) и Трэвис Скотт (58 миллионов).
В первую десятку также вошли Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Migos (36 миллионов) и Дональд Гловер (35 миллионов).
В общей сложности 20 самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира за последний год заработали 860 миллионов долларов, что на 33 процента больше, чем в прошлом году.
24 августа, 03:42КультураНазваны самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes