Певицу Ирину Богачеву похоронят на Новодевичьем кладбище в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Оперную певицу, народную артистку СССР, солистку Мариинского театра Ирину Богачеву, которая скончалась на 81-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова в пятницу сообщила о смерти Богачевой. Она заведовала в консерватории кафедрой сольного пения. В городском комитете по культуре сообщили, что прощание с певицей пройдет 23 сентября в Мариинском театре.

"Прощание состоится 23 сентября: гражданская панихида пройдет в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, отпевание – в Никольском соборе после окончания Панихиды. Церемония захоронения состоится на Новодевичьем кладбище", - сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным и близким Ирины Богачевой.

Ирина Богачева (родилась 2 марта 1939) - советская и российская оперная певица (меццо-сопрано). Народная артистка СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1984). В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В 1964 году дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского).

В Мариинском театре певица исполнила около трех десятков ролей. В их числе: Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине", Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове" и другие. Настоящей визитной карточкой артистки и образцом для нескольких поколений оперных певцов стала роль Графини в "Пиковой даме".