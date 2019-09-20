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РИА Новости

В Ленинградской области женщина и двое детей погибли от отравления газом

12:32 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя дочь погибли от отравления бытовым газом в квартире дома в городе Гатчина Ленинградкой области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
"Утром 20 сентября в квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц города Гатчина, было обнаружено тело 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочери. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с признаками отравления был госпитализирован 43-летний отец семейства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Обстоятельства уточняются.
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