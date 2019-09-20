В Ленинградской области женщина и двое детей погибли от отравления газом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Женщина, ее 12-летний сын и 7-летняя дочь погибли от отравления бытовым газом в квартире дома в городе Гатчина Ленинградкой области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

"Утром 20 сентября в квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц города Гатчина, было обнаружено тело 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочери. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с признаками отравления был госпитализирован 43-летний отец семейства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".