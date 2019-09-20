Морпехи Каспийской флотилии "захватили" побережье на учениях "Центр-2019"

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России. Архивное фото

Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (слева) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Каспийской флотилии захватили необорудованный участок морского побережья в Дагестане в рамках учений "Центр-2019", сообщает в пятницу Минобороны РФ.

В учении было задействовано порядка 2500 военнослужащих, около 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, самолеты и вертолеты авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, около 100 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений.

"Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья на полигоне "Турали" в Дагестане", - говорится в сообщении военного ведомства.

За действиями группировки десантных кораблей и подразделений морской пехоты на побережье наблюдал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В целях приближения обстановки к реальной десантные катера, задействованные в высадке десанта, двигались на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 километров в час).