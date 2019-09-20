Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:01Z
https://ria.ru/20190920/1558884248.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155888/44/1558884428_0:0:3448:1940_1036x0_80_0_0_38c6db7146ad0e4c291a5c36fa8bdb6d.jpg
РИА Новости
Культура

СМИ узнали: звезда "Тайн Смолвиля" Том Уэллинг вернется к роли Супермена

14:32 20.09.2019
292
© DC Comics (2001)Кадр из сериала "Тайны Смолвиля"
Кадр из сериала Тайны Смолвиля
© DC Comics (2001)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", вернется к роли супергероя в сериале "Кризис на бесконечных землях", сообщает Deadline.
Источник утверждает, что пригласить Уэллинга в проект было непросто. Однако теперь он повторит роль Супермена, чтобы показать, что произошло с его персонажем спустя десять лет после событий в сериале "Тайны Смолвиля".
В проекте также примут участие еще два Супермена Тайлер Хеклин из сериала "Супергерл" и Брэндон Рут из "Возвращении Супермена".
"Кризис на бесконечных землях" объединит и других персонажей из сериалов, основанных на комиксах DC, включая героев из "Стрелы", "Флэша", Вспышки", "Супергерл", "Легенд завтрашнего дня" и "Бэтвумен".
Выход супергеройского кроссовера, который покажут в нескольких частях, запланирован на декабрь 2019 года.
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон выступает на концерте в клубе Stadium Live в Москве
19 сентября, 05:17Культура
Мэрилин Мэнсон снимется в третьем сезоне сериала "Американские боги"
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыКларк КентDC Comics
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
РИА
Новости
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Лента
новостей
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут: первая за семь лет встреча с семьей была шоком, еле узнал дочь
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" "Зоны 51" собрались более двух тысяч человек
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Полный мужчина
Эксперты развеяли миф о причинах появления "пивного живота"
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния