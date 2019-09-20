СМИ узнали: звезда "Тайн Смолвиля" Том Уэллинг вернется к роли Супермена

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", вернется к роли супергероя в сериале "Кризис на бесконечных землях", Американский актер Том Уэллинг, известный по роли Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", вернется к роли супергероя в сериале "Кризис на бесконечных землях", сообщает Deadline.

Источник утверждает, что пригласить Уэллинга в проект было непросто. Однако теперь он повторит роль Супермена, чтобы показать, что произошло с его персонажем спустя десять лет после событий в сериале "Тайны Смолвиля".

В проекте также примут участие еще два Супермена Тайлер Хеклин из сериала "Супергерл" и Брэндон Рут из "Возвращении Супермена".

"Кризис на бесконечных землях" объединит и других персонажей из сериалов, основанных на комиксах DC, включая героев из "Стрелы", "Флэша", Вспышки", "Супергерл", "Легенд завтрашнего дня" и "Бэтвумен".