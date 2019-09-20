В Петербурге старт продаж новых смартфонов от Apple ажиотажа не вызвал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Традиционного ажиотажа в Петербурге в первый день продаж новой линейки смартфона iPhone 11 от Apple не наблюдалось, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы не наблюдаем какого-то повышенного сверхспроса, формирования очередей перед магазином, для того чтобы купить новый iPhone, нет, на нашем сайте есть функция предзаказа, и многие пользуются ей", - рассказали консультанты фирменного магазина re:Store в Петербурге, расположенного в ТЦ "Мега", накануне старта продаж. Такая же ситуация сложилась и в других точках продаж, большинство из которых находятся в крупных торговых центрах Петербурга.

За 10 минут до открытия re:Store в ТЦ "Мега" около отдела сидел одинокий молодой человек, который просматривал на своём телефоне картинки с презентации нового смартфона от Apple. Вскоре к нему присоединилась девушка, которая и стала первой покупательницей iPhone 11 в этой торговой точке.

"Я знала, что никакой очереди не будет. Хотя раньше я не покупала новинки в дни их выхода, но сейчас мне захотелось сделать именно так. Все прошло спокойно, это интересный опыт", - рассказала РИА Новости жительница Петербурга Наталья.

Следующим покупателем стал мужчина, который приобрёл сразу несколько новых смартфонов. Он долго согласовывал их характеристики по телефону и отказался комментировать свои покупки.

"Я немного нервничал, мне нужен новый iPhone для розыгрыша приза в Instagram сегодня. Поэтому я сделал предзаказ в нескольких магазинах, а рано утром оплатил покупку на фирменном сайте", - рассказал следующий покупатель Александр. По его словам, продавцы долго не могли увидеть его оплату на сайте, так как система в первые минуты продаж смартфонов зависла, но после звонка на горячую линию Apple все решилось.

Жительница Санкт-Петербурга Марина также пришла к открытию фирменного магазина, чтобы приобрести новинку. "Меня интересовал дизайн нового iPhone, я хотела посмотреть, какой у него будет красный оттенок задней панели, но здесь такого нет. Наверное, доеду до другого торгового центра", - заявила она.

Консультанты магазина re:Store подтвердили, что некоторые модели доступны только по предзаказу, у них уже сформирован список покупателей на сегодня из тех, кто воспользовался этой услугой на интернет-сайте, но и в свободной продаже смартфоны есть.