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РИА Новости

В Петербурге старт продаж новых смартфонов от Apple ажиотажа не вызвал

11:54 20.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Традиционного ажиотажа в Петербурге в первый день продаж новой линейки смартфона iPhone 11 от Apple не наблюдалось, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы не наблюдаем какого-то повышенного сверхспроса, формирования очередей перед магазином, для того чтобы купить новый iPhone, нет, на нашем сайте есть функция предзаказа, и многие пользуются ей", - рассказали консультанты фирменного магазина re:Store в Петербурге, расположенного в ТЦ "Мега", накануне старта продаж. Такая же ситуация сложилась и в других точках продаж, большинство из которых находятся в крупных торговых центрах Петербурга.
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За 10 минут до открытия re:Store в ТЦ "Мега" около отдела сидел одинокий молодой человек, который просматривал на своём телефоне картинки с презентации нового смартфона от Apple. Вскоре к нему присоединилась девушка, которая и стала первой покупательницей iPhone 11 в этой торговой точке.
"Я знала, что никакой очереди не будет. Хотя раньше я не покупала новинки в дни их выхода, но сейчас мне захотелось сделать именно так. Все прошло спокойно, это интересный опыт", - рассказала РИА Новости жительница Петербурга Наталья.
Следующим покупателем стал мужчина, который приобрёл сразу несколько новых смартфонов. Он долго согласовывал их характеристики по телефону и отказался комментировать свои покупки.
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"Я немного нервничал, мне нужен новый iPhone для розыгрыша приза в Instagram сегодня. Поэтому я сделал предзаказ в нескольких магазинах, а рано утром оплатил покупку на фирменном сайте", - рассказал следующий покупатель Александр. По его словам, продавцы долго не могли увидеть его оплату на сайте, так как система в первые минуты продаж смартфонов зависла, но после звонка на горячую линию Apple все решилось.
Жительница Санкт-Петербурга Марина также пришла к открытию фирменного магазина, чтобы приобрести новинку. "Меня интересовал дизайн нового iPhone, я хотела посмотреть, какой у него будет красный оттенок задней панели, но здесь такого нет. Наверное, доеду до другого торгового центра", - заявила она.
Консультанты магазина re:Store подтвердили, что некоторые модели доступны только по предзаказу, у них уже сформирован список покупателей на сегодня из тех, кто воспользовался этой услугой на интернет-сайте, но и в свободной продаже смартфоны есть.
Apple 10 сентября представил три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими государствами. Цена на iPhone 11 составляет от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro - от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.
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