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РИА Новости
Единый день голосования

Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова

11:46 20.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Председателем государственного совета Крыма второго созыва избран депутат от партии "Единая Россия" Владимир Константинов.
Процедура избрания состоялась в пятницу путем тайного голосования в ходе первой сессии крымского парламента второго созыва. Константинов шел в первой тройке списка ЕР на выборах в парламент республики. В предыдущем созыве госсовета он также занимал пост спикера.
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе
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"Избрать Константинова Владимира Андреевича на государственную должность председателя государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе", - говорится в принятом на сессии постановлении. Константинов избран на срок полномочий парламента второго созыва – на 5 лет.
Владимир Андреевич Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование. Почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства. Секретарь Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Прошел трудовой путь от помощника машиниста камнерезной машины до председателя крымского парламента.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5.
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Единый день голосованияВладимир КонстантиновЛДПРКПРФЕдиная РоссияСимферопольКрымРоссияПолитика
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