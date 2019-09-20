Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Председателем государственного совета Крыма второго созыва избран депутат от партии "Единая Россия" Владимир Константинов.

Процедура избрания состоялась в пятницу путем тайного голосования в ходе первой сессии крымского парламента второго созыва. Константинов шел в первой тройке списка ЕР на выборах в парламент республики. В предыдущем созыве госсовета он также занимал пост спикера.

"Избрать Константинова Владимира Андреевича на государственную должность председателя государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе", - говорится в принятом на сессии постановлении. Константинов избран на срок полномочий парламента второго созыва – на 5 лет.

Владимир Андреевич Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование. Почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства. Секретарь Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Прошел трудовой путь от помощника машиниста камнерезной машины до председателя крымского парламента.