Константинов стал единственным кандидатом на пост спикера парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Только одна кандидатура - избранного от "Единой России" депутата Владимира Константинова выдвинута на пост председателя государственного совета Крыма второго созыва, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии крымского парламента.

Кандидатура Константинова, который возглавлял парламент предыдущего созыва, внесена фракцией "Единая Россия", другие фракции своих претендентов не выдвинули.

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Сергея Аксенова, а на должность спикера – Константинова.