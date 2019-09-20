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РИА Новости
Единый день голосования

Константинов стал единственным кандидатом на пост спикера парламента Крыма

11:30 20.09.2019 (обновлено: 11:43 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Только одна кандидатура - избранного от "Единой России" депутата Владимира Константинова выдвинута на пост председателя государственного совета Крыма второго созыва, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии крымского парламента.
Кандидатура Константинова, который возглавлял парламент предыдущего созыва, внесена фракцией "Единая Россия", другие фракции своих претендентов не выдвинули.
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
17 сентября, 10:15РИА Новости
Парламент Крыма второго созыва начал работу
Перед процедурой тайного голосования, которое проводится в специально установленной кабинке, депутаты утвердили соответствующую форму и текст бюллетеня.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР - 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – 5. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Сергея Аксенова, а на должность спикера – Константинова.
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Единый день голосованияВладимир КонстантиновЛДПРКПРФЕдиная РоссияКрымПолитика
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