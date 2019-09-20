Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы и представления назначено на четверг, 26 сентября, в 10.00", - сказала она.

Ранее эту дату как вероятную называл адвокат Устинова Анатолий Кучерена.

Позднее в пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.