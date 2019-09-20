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РИА Новости

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября

11:29 20.09.2019 (обновлено: 11:35 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 26 сентября проверит законность приговора актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы и представления назначено на четверг, 26 сентября, в 10.00", - сказала она.
Ранее эту дату как вероятную называл адвокат Устинова Анатолий Кучерена.
Позднее в пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об освобождении Устинова из СИЗО.
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Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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Ульяна СолоповаАнатолий КучеренаГенеральная прокуратура РФАндрей ТурчакДело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судМоскваПроисшествия
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