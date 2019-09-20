Профсоюзы прокомментировали возможную отмену профессиональных праздников

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники.
"Я думаю, что до этого дело не дойдет, и даже если появились подобные идеи об отмене неких актов, это никак не скажется на том, что данные дни были и будут оставаться профессиональными праздниками", - сказал Шершуков.
Он отметил, что профессиональные праздники - это дни, которые, вероятно, у подавляющего числа работников ассоциируются с вниманием государства к их профессиям. Вполне вероятно, что под устаревшим нормативными актами, которыми вводились данные праздники, есть более современные, которые их подтверждают, уточнил Шершуков.
"Я уверен в том, что никто ликвидировать профессиональные праздники не будет, потому что это на абсолютно пустом месте поднимать... бучу", - добавил он.
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