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РИА Новости

Профсоюзы прокомментировали возможную отмену профессиональных праздников

11:00 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Санкт-Петербурге
Участники первомайской демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники первомайской демонстрации в День международной солидарности трудящихся в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники.
"Я думаю, что до этого дело не дойдет, и даже если появились подобные идеи об отмене неких актов, это никак не скажется на том, что данные дни были и будут оставаться профессиональными праздниками", - сказал Шершуков.
Он отметил, что профессиональные праздники - это дни, которые, вероятно, у подавляющего числа работников ассоциируются с вниманием государства к их профессиям. Вполне вероятно, что под устаревшим нормативными актами, которыми вводились данные праздники, есть более современные, которые их подтверждают, уточнил Шершуков.
"Я уверен в том, что никто ликвидировать профессиональные праздники не будет, потому что это на абсолютно пустом месте поднимать... бучу", - добавил он.
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aalwers
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