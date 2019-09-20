Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T12:04Z
https://ria.ru/20190920/1558880721.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155888/03/1558880348_0:245:2048:1397_1036x0_80_0_0_9570d3ec9c7162e3cccea17e69a89f2f.jpg
РИА Новости
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

10:59 20.09.2019 (обновлено: 12:04 20.09.2019)
7691
© РИА Новости / Вадим ЖерновРоссийская оперная певица Ирина Богачева
Российская оперная певица Ирина Богачева
© РИА Новости / Вадим Жернов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни, сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
В городском комитете по культуре рассказали РИА Новости, что прощание с артисткой пройдет 23 сентября в Мариинском театре.
Богачева была кавалером ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, почетным гражданином Санкт-Петербурга. В консерватории она занимала должность заведующей кафедрой сольного пения.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевОперная певица Ирина Богачева
Оперная певица Ирина Богачева
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Оперная певица Ирина Богачева
Артистка дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского) в 1964 году.
В 1968-1969 годах стажировалась в театре Ла Скала (Милан). Гастролировала за рубежом с сольными программами. В лучших ролях своего репертуара выступала в таких известных оперных театрах, как Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ковент-Гарден (Лондон), Опера Бастилии (Париж) и многих других. С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 — профессор.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСолистка Мариинского театра Ирина Богачева
Солистка Мариинского театра Ирина Богачева
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Солистка Мариинского театра Ирина Богачева
4107002
Обсудить 1
КультураИрина БогачеваМетрополитен-операМариинский театрЛондонЛа СкалаСанкт-Петербург
Рекомендуем
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света
В Москве стартует девятый международный фестиваль "Круг света"
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Лента
новостей
Оперная певица Ирина Богачева
Прощание с певицей Ириной Богачевой пройдет 23 сентября в Петербурге
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Машина Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге пьяный водитель наехал на ребенка и двух женщин на тротуаре
Американский актер Микки Рурк
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Актер Сергей Афанасьев. Кадр из сериала Земский доктор. Возвращение
Умер актер Сергей Афанасьев
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы
Вид на Калининград
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния