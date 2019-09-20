Умерла оперная певица Ирина Богачева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Оперная певица, народная артистка СССР, заслуженная артистка России Ирина Богачева скончалась на 81-м году жизни, сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В городском комитете по культуре рассказали РИА Новости, что прощание с артисткой пройдет 23 сентября в Мариинском театре.

Богачева была кавалером ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, почетным гражданином Санкт-Петербурга. В консерватории она занимала должность заведующей кафедрой сольного пения.

Артистка дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского) в 1964 году.