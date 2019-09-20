В Ростове-на-Дону завели дело из-за мата на концерте "Ленинграда"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону — ООО "Медиашоу" — завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии, говорится в ответе управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам на запрос РИА Новости.

Юридическому лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Жалобы на группу "Ленинград" поступили в Минкульт еще перед выступлением. Полицейские также попросили ведомство провести с организаторами и группой профилактическую работу. После этого министерство направило ООО "Медиашоу" предостережение.

В итоге артисты все равно исполняли песни, содержащие нецензурную брань.