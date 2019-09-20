Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T11:53Z
https://ria.ru/20190920/1558880540.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155791/04/1557910477_0:147:2856:1754_1036x0_80_0_0_9ae495f5deaab1b66c5a535367a1fbf0.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону завели дело из-за мата на концерте "Ленинграда"

10:56 20.09.2019 (обновлено: 11:53 20.09.2019)
1932
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкВыступление группы "Ленинград"
Выступление группы Ленинград
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
Выступление группы "Ленинград". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону — ООО "Медиашоу" — завели административное дело за нецензурную лексику на мероприятии, говорится в ответе управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам на запрос РИА Новости.
Юридическому лицу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
Жалобы на группу "Ленинград" поступили в Минкульт еще перед выступлением. Полицейские также попросили ведомство провести с организаторами и группой профилактическую работу. После этого министерство направило ООО "Медиашоу" предостережение.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
21 июня, 21:05РИА Новости
Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства
В итоге артисты все равно исполняли песни, содержащие нецензурную брань.
Концерт группы "Ленинград" состоялся на стадионе "Ростов Арена" 13 сентября. В своем инстаграме лидер группы написал, что мероприятие собрало 45 тысяч человек.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
4 июля, 11:59РИА Новости
В Минздраве Украины заявили, что нецензурная лексика полезна для здоровья
733200731
Обсудить 8
ЛенинградРостовРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Практически все песни Ленинграда содержат мат. Для кого это новость? На концерт ограничение по возрасту и все. Кому не нравится, пусть не идет. А кто идет, тот матом возмущен не будет. А то прям все белые и пушистые. "С матершиной мы родились, с матершиной мы живем, С матершиной мы учились, с матершиной и помрем" - Сектор Газа.
20 сентября, 12:00
agent_anonimus
1400019
Материться со сцены как большую нужду справлять публично.. Для кого-то авангардно, эпатажно.. А для большинства - свинство.
20 сентября, 11:21
ssidorjan1919
1310003
Рекомендуем
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
РИА
Новости
Вид на Калининград
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК
Лента
новостей
Александр Габышев
Шедшего в Москву "шамана" отправили в психбольницу
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Актер Павел Устинов во время конференц-связи с Мосгорсудом
Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Американский актер Микки Рурк
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Люди во время штурма Зоны 51
В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния