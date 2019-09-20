Путин прибыл на учения "Центр-2019"

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне "Донгуз"

ДОНГУЗ (Оренбургская область), 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Донгуз в Оренбургкой области для наблюдения за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и встречи с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент РИА Новости.

Президент РФ прибыл на полигон около 12.30 местного времени (10.30 мск).

Путин прибыл на полигон Донгуз на учения "Центр-2019" pic.twitter.com/8fFqPQeazl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 20, 2019

Учения проходят на полигоне Донгуз недалеко от Оренбурга. Путин и Жээнбеков осмотрят выставку вооружения и военной техники, понаблюдают за маневрами и проведут двусторонние переговоры.