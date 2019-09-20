Мужчина с паспортом СССР провел десятки лет в трудовом рабстве в Казахстане

АЛМА-АТА, 20 сен – РИА Новости. Миграционная служба департамента полиции Костанайской области на севере Казахстана ведет работу по определению гражданства и оформлению документов мужчины с советским паспортом, который еще во время СССР приехал в Казахстан и оказался в республике в трудовом рабстве, сообщила пресс-служба областной полиции.
Согласно сообщению пресс-службы, о том, что мужчину вызволили из трудового рабства, правоохранительным органам сообщили представители общественного фонда "Дамыту" (Развитие).
"Руководитель фонда Нина Косюк сообщила, что Дмитрий приехал на заработки еще до распада Советского Союза. Потом он попал в рабство в тогдашней Кокчетавской области, а после - в Алматинской области. Миграционная служба департамента полиции Костанайской области начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом", - говорится в сообщении.
По словам начальника миграционной службы Кайрата Дутпаева, слова которого приводятся в пресс-релизе, для установления личности и гражданства мужчины были сделаны запросы в посольство России в Нур-Султане, поскольку въезд в Казахстан осуществлялся с ее территории.
"После определения гражданства к Дмитрию будет применена процедура реадмиссии, то есть возвращения в страну гражданства, либо документирования на территории Республики Казахстан", - сообщается в пресс-релизе.
Глава миграционной полиции области сообщил РИА Новости, что сейчас доподлинно нельзя назвать гражданскую принадлежность этого человека. "Мы сейчас не можем сказать, гражданин он России или нет. Теперь все будет зависеть от ответа посольства России и той области, где он получал советский паспорт", - добавил собеседник агентства.