Мужчина с паспортом СССР провел десятки лет в трудовом рабстве в Казахстане

Экс-депутат Рады: есть кому сказать "спасибо" за торговлю людьми на Украине

Полиция Украины зафиксировала более 200 случаев торговли людьми. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб рассказал, с чем связано такое явление.