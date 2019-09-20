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РИА Новости

В Махачкале приговорили к условному сроку племянника экс-главы Дагестана

10:27 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Племянник экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипов, руководивший правительственным гаражом, приговорен к четырем года лишения свободы условно и оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что племянник экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и растрату 25 миллионов рублей.
По версии обвинения, с 2013 по 2017 годы Абдулатипов, являясь руководителем государственного казенного учреждения "Автохозяйство" (правительственный гараж), на основании изданных им распоряжений, а также устных указаний принял на незаконное техническое обслуживание шесть автомобилей иностранных марок.
"Советский районный суд Махачкалы признал виновным Абдулатипова Асхабали Абасовича. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Абдулатипов приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Абдулатипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением, в полном объеме признал вину и способствовал раскрытию и расследованию преступления. Кроме того им полностью был возмещен причинённый ущерб в размере более 25 миллионов рублей.
Раджаб Абдулатипов. Архивное фото
20 ноября 2018, 21:28РИА Новости
Суд продлил арест брату экс-главы Дагестана Раджабу Абдулатипову
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