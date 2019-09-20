В Махачкале приговорили к условному сроку племянника экс-главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Племянник экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипов, руководивший правительственным гаражом, приговорен к четырем года лишения свободы условно и оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что племянник экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и растрату 25 миллионов рублей.

По версии обвинения, с 2013 по 2017 годы Абдулатипов, являясь руководителем государственного казенного учреждения "Автохозяйство" (правительственный гараж), на основании изданных им распоряжений, а также устных указаний принял на незаконное техническое обслуживание шесть автомобилей иностранных марок.

"Советский районный суд Махачкалы признал виновным Абдулатипова Асхабали Абасовича. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Абдулатипов приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.