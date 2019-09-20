Генконсульство держит под контролем ЧП с детьми, получившими ожоги в Турции

АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в турецкой Анталье в курсе инцидента с двумя российскими детьми, которых повар в отеле случайно облил горящим маслом, и держит ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в пятницу.
Как ранее сообщило местное издание e1.ru, двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
"Такой инцидент действительно произошел. Мы держим ситуацию под контролем", - сказал собеседник агентства.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков ранее сообщил, что больницы Екатеринбурга готовы принять двух детей, получивших ожоги на отдыхе в Турции.