Генконсульство держит под контролем ЧП с детьми, получившими ожоги в Турции

АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в турецкой Анталье в курсе инцидента с двумя российскими детьми, которых повар в отеле случайно облил горящим маслом, и держит ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в пятницу.