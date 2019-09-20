Силовики минируют участок разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики минируют участок разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое украинские вооруженные формирования продолжают дооборудовать позиции и минировать территорию, установив при этом 34 мины ТМ-62, что создает угрозу и препятствует работе сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции, также на территории жилого дома в населенном пункте Золотое зафиксирована бронетехника.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru