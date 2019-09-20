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РИА Новости

В Мосгорсуд поступило представление ГП о смягчении наказания Устинову

10:12 20.09.2019 (обновлено: 11:03 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру Павлу Устинову, осужденному за вывих плеча у росгвардейца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Дата заседания, на котором будет решаться вопрос о смягчении наказания, пока не назначена. Между тем сегодня решится, отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции — об этом тоже просили и Генпрокуратура, и защита.
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
19 сентября, 14:48РИА Новости
Я/Мы закон. Чем кончится дело Павла Устинова
Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
История вызвала широкий общественный резонанс, за Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.
Участница одиночного пикета у здания Администрации Президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
18 сентября, 19:10Сказано в эфире
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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на своей странице в Instagram назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, и призвала всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
19 сентября, 16:37РИА Новости
"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
319426780
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновГенеральная прокуратура РФМосковский городской судПроисшествия
Популярные комментарии
Уже мальца поднадоел этот актёришко нелепый, следующее слово будет матом.
20 сентября, 10:56
Ryskin Andy
13000016
Сейчас налетят эксперты по праву и правозащитники... Если бы ему 7 лет дали .. кричали про плохую власть и режим.. Решили смягчить снова крики...
20 сентября, 10:38
Крах Либерализма
10000014
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