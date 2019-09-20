В Мосгорсуд поступило представление ГП о смягчении наказания Устинову

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру Павлу Устинову, осужденному за вывих плеча у росгвардейца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Дата заседания, на котором будет решаться вопрос о смягчении наказания, пока не назначена. Между тем сегодня решится, отпустят ли Устинова на свободу до рассмотрения апелляции — об этом тоже просили и Генпрокуратура, и защита.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

История вызвала широкий общественный резонанс, за Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на своей странице в Instagram назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в Сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, и призвала всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.