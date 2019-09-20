В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"За 19 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сказал представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.