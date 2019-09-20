Директору детского лагеря, обвиняемому по делу о пожаре, продлили арест

ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае на месяц продлил срок содержания под стражей директора лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова, обвиняемого по делу о пожаре с гибелью детей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коробков, который представляет интересы директора лагеря.
Ранее сообщалось, что по решению Солнечного районного суда до 22 сентября арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности. Их адвокаты направляли ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, но в августе суд оставил их под стражей.
"Суд принял решение продлить на месяц срок ареста Максиму Кузнецову", - сказал Коробков.
Как сообщается на сайте суда, в пятницу рассматривается дело о продлении срока содержания под стражей Эдуарда Новгородцева. Решение пока не вынесено.
Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. При пожаре погиб один ребенок, позже еще трое детей скончались в больнице. Среди них был 11-летний Алексей Мартыненко. Во время эвакуации при пожаре он бросился на помощь девочкам из горящей палатки, получил тяжелые ожоги и умер в больнице. Алексей, который учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре, указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.