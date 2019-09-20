Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T09:27Z
https://ria.ru/20190920/1558876742.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1036x0_80_0_0_9f35b9bbcbab97e6c2e16fc9bce72c46.jpg
РИА Новости

Правительство Челябинской области сложило полномочия

09:27 20.09.2019
549
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Правительство Челябинской области сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора региона Алексея Текслера, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Текслер официально вступил в должность губернатора региона в пятницу, торжественное мероприятие прошло в челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.
Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 20 сентября 2019
Вчера, 09:20Единый день голосования
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
"Правительство Челябинской области сложило полномочия в пятницу после вступления в должность губернатора области Алексея Текслера", - сказал собеседник агентства.
Члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава правительства, уточнил он.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей, выборы были признаны состоявшимися и действительными.
400003
Алексей ТекслерЧелябинская областьПолитика
Рекомендуем
Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 20 сентября 2019
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
РИА
Новости
Сотрудники в офисе
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Свиньи в стойле
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Директору детского лагеря, обвиняемому по делу о пожаре, продлили арест
Американский актер Микки Рурк
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Эксперты заявили о росте цен на автомобили в России на 76% за пять лет
Сотрудник правоохранительных органов в Москве
СК завел дело после взрыва гранаты и гибели мужчины в Челябинской области
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине более десяти человек отравились после посещения кафе
Флаг га балконе в исторической части Гаваны
Недомогание у канадских дипломатов на Кубе мог вызвать метод борьбы с Зикой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния