ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Правительство Челябинской области сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора региона Алексея Текслера, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Текслер официально вступил в должность губернатора региона в пятницу, торжественное мероприятие прошло в челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

"Правительство Челябинской области сложило полномочия в пятницу после вступления в должность губернатора области Алексея Текслера", - сказал собеседник агентства.

Члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава правительства, уточнил он.