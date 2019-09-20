В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Архаринском районе Амурской области, сообщает администрация района.
"На территории муниципальных образований Северное и Новоспасск введен режим "Чрезвычайная ситуация" в связи с возникновением заболевания свиней африканской чумой", - говорится в информации.
16 сентября, 09:20РИА НовостиВ Приморье нашли новый очаг африканской чумы свиней
Архаринский район граничит с Еврейской автономной областью и Хабаровским краем, на его территории находится Хинганский заповедник, где обитают тигры Павлик и Елена, выпущенные на волю в конце мая после прохождения курса реабилитации в Приморье. Хищники в том числе охотятся на диких кабанов, которые также подвержены АЧС. Пока в Приамурье фиксируется падеж только среди домашних свиней.
В конце августа в регионе из-за африканской чумы свиней был введен режим чрезвычайной ситуации, заболевание было зарегистрировано в Приамурье впервые. Девятого сентября карантин был снят. Всего по области из-за АЧС было отчуждено 11,6 тысяч животных бескровным методом - животным делают инъекции, затем туши сжигают на специально отведенном земельном участке, а зольный остаток дезинфицируют. Владельцам свиней выплачено 56,7 миллиона рублей компенсаций.