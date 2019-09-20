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РИА Новости

Премьер-министр и глава МИД Японии посетят Нью-Йорк

09:11 20.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Нью-Йорк, где примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.
"Премьер-министр Абэ с 23 по 26 сентября посетит Нью-Йорк, а с 26 по 28 сентября – Бельгию, Брюссель. В Нью-Йорке он выступит на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, представит вклад нашей страны в решение мировых проблем. А также проведет встречи на высшем уровне с лидерами США и Ирана", - сказал Суга.
МИД страны сообщил о визите министра иностранных дел Тосимицу Мотэги с 22 по 28 сентября в Нью-Йорк, также для участия в Генеральной Ассамблее ООН. В ходе визита он проведет двусторонние встречи, а также будет присутствовать на различных международных конференциях на полях форума. По данным телеканала NHK, Мотэги проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел России, США, Ирана, Индии. Не исключены переговоры с главой МИД Южной Кореи.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не исключает встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке.
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Тосимицу МотэгиЯпонияСиндзо АбэГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
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