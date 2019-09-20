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РИА Новости

В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников

09:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесен в Госдуму, авторами инициативы стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций.
"Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное – безопасного питания учащихся младших классов", - сказал журналистам Володин.
Он уточнил, что законопроектом четко определяется обязательность обеспечения школьников горячим питанием.
"Здоровье детей – приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - заявил спикер Госдумы.
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Он отметил, что "идея была поддержана президентом России и правительством РФ".
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В своем выступлении он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае спикер Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
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