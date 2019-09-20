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РИА Новости

Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году

08:55 20.09.2019 (обновлено: 08:56 20.09.2019)
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© REUTERS / Stephen LamГенеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Телефонов iPhone 11 Pro и Pro Max при предзаказе в этом году продано в 3 раза больше чем iPhone XS, iPhone XS Max в 2018 году, рассказала журналистам представитель торговой сети re:Store Людмила Семушина перед стартом продаж.
Презентация iPhone 11 в Купертино
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Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими государствами. Цена на iPhone 11 составляет от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.
"Мы в этом году все наши телефоны, львиную долю, отправили на предзаказ. Поэтому люди, которые сюда придут с утра, это люди, которые, скорее всего, хотят получить свой предзаказ раньше всех, ну и тот, кто приходит просто потусоваться и получить среди первых. Но телефонов в свободной продаже немного. Мы предзаказы все продали до старта продаж", - сообщила она, добавив, что предзаказ предполагает оплату 100% стоимости гаджета.
Телефонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max продано больше, чем iPhone 11. "Мы уже сейчас знаем, сколько телефонов мы продали за первый день. На сегодняшний день мы знаем, что телефонов iPhone 11 Pro и Pro Max продано в 3 раза больше, чем в прошлом году телефонов iPhone XS, iPhone XS Max. Мы знаем, что телефонов iPhone 11 больше в 10 раз, чем iPhone XR. Но в абсолютном числе телефонов iPhone Pro и Pro Max больше продано, чем iPhone 11", - сказала она.
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"Самый популярный цвет у нас … это зеленый и "space grey". Это традиционно всегда популярный цвет новый, и "space grey" всегда считается одним из самых популярных цветов. Это предзаказ", - добавила Семушина.
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Apple iPhoneAppleТехнологииОбщество
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