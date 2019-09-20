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РИА Новости

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди

08:55 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется лишь до 10 градусов, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем местами не исключены кратковременные дожди, температура в столице - плюс 8-10 градусов, по области - от 7 до 12", - сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
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