В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидает москвичей в пятницу, воздух в столице прогреется лишь до 10 градусов, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Днем местами не исключены кратковременные дожди, температура в столице - плюс 8-10 градусов, по области - от 7 до 12", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.