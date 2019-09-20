Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T08:54Z
https://ria.ru/20190920/1558875364.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_0:194:2955:1856_1036x0_80_0_0_244014a8af774b1b937045d0ac0a5738.jpg
РИА Новости

Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии

08:54 20.09.2019
37
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Банк России работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии, это важно для роста доступности финансовых услуг, сообщил в интервью газете "Коммерсант" директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
"В настоящее время речь идет о продуктах для физлиц, но мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц. В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации", - сказал Зимин.
Кассир считает деньги в супермаркете
16 августа, 10:33РИА Новости
Эксперт рассказал о плюсах и минусах использования биометрии при покупках
Ввести обязанность предоставлять услуги с помощью удаленной идентификации для банков с универсальной лицензией планируется в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года. Проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме, напомнил Зимин. ЦБ рассчитывает, что он будет принят в ближайшие два месяца.
Ко второму чтению законопроект планируется дополнить обязанностью предоставления сервисов через Единую биометрическую систему для трех видов операций, а также возможностью расширения использования биометрической системы на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями.
000000
Обсудить 0
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Народный банк Китая
Народный банк Китая понизил основную ставку LPR до 4,20%
РИА
Новости
Последствия урагана Майкл в Панама-Сити, Флорида, США
Ураган "Джерри" в Атлантике усилился до второй категории
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1
Спасатели ТОФ эвакуировали "космический корабль" в рамках учений
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время осмотра подводной лодки
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Лента
новостей
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Boeing провела успешное испытание первого беспилотного самолета-заправщика
Здание ООН в Нью-Йорке
Президент и глава МИД Ирана получили американские визы
Стрельба в Вашингтоне. Фото с места
В Вашингтоне произошла стрельба, шесть человек пострадали, сообщают СМИ
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М
На учениях "Центр-2019" провели успешный запуск ракеты "Искандер-М"
Кадр из видео группы Школьные забивы
Бои без правил: подростки "забивают" друг друга ради лайков
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Ребенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде
В ФРГ установили личности двух карателей, причастных к геноциду в годы ВОВ
Судебный молоток
Суд рассмотрит иск к полковнику Черкалину на шесть миллиардов рублей
Вид на Сан-Сальвадор
В Сальвадоре приговорили к двум годам осужденного экс-президента за взятку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
Лента новостейМолния