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РИА Новости

В Московском зоопарке за весну и лето родились более 150 детенышей

08:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВосточносибирская рысь Гайка детенышем в вольере Московского зоопарка
Восточносибирская рысь Гайка детенышем в вольере Московского зоопарка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Восточносибирская рысь Гайка детенышем в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За теплый сезон в Московском зоопарке появились на свет более 150 детенышей, рекордсменами стали красные и розовые фламинго, сообщается на сайте мэра столицы.
Весенне-летний период - время, когда большинство животных обзаводится потомством и выращивает детенышей. Ведь к осени новорожденные окрепнут, наберутся сил и без труда переживут зиму.
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"В этом году, с марта по август, в зоопарке родилось более 150 детенышей", - говорится в сообщении.
Среди новорожденных зоосада восточносибирские рыси, дагестанские туры, винторогие козлы, красные и розовые фламинго, а также представители других редких видов.
В этом году рекордсменами стали красные и розовые фламинго, у них появилось семь птенцов. Как отмечается, популяция этих птиц в Московском зоопарке стала крупнейшей из содержащихся в отечественных зоосадах.
Московский зоопарк регулярно пополняет коллекцию, которая уже насчитывает более тысячи видов животных.
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