В Московском зоопарке за весну и лето родились более 150 детенышей

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За теплый сезон в Московском зоопарке появились на свет более 150 детенышей, рекордсменами стали красные и розовые фламинго, сообщается За теплый сезон в Московском зоопарке появились на свет более 150 детенышей, рекордсменами стали красные и розовые фламинго, сообщается на сайте мэра столицы

Весенне-летний период - время, когда большинство животных обзаводится потомством и выращивает детенышей. Ведь к осени новорожденные окрепнут, наберутся сил и без труда переживут зиму.

"В этом году, с марта по август, в зоопарке родилось более 150 детенышей", - говорится в сообщении.

Среди новорожденных зоосада восточносибирские рыси, дагестанские туры, винторогие козлы, красные и розовые фламинго, а также представители других редких видов.

В этом году рекордсменами стали красные и розовые фламинго, у них появилось семь птенцов. Как отмечается, популяция этих птиц в Московском зоопарке стала крупнейшей из содержащихся в отечественных зоосадах.