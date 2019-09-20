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РИА Новости

ОДК надеется выйти на китайский рынок гражданской авиатехники

04:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители у авиационного двигателя на стенде "Объединенной двигателестроительной корпорации"
Посетители у авиационного двигателя на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители у авиационного двигателя на стенде "Объединенной двигателестроительной корпорации"
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация надеется выйти на активно развивающийся китайский рынок гражданской авиационной техники, это направление является одним из приоритетных для развития бизнеса, заявил РИА Новости представитель ОДК (входит в Ростех) на "полях" международной авиационной выставки в Пекине.
"У нас с Китаем наиболее развито военно-техническое сотрудничество, мы поставляем сюда двигатели для военной авиации, но сейчас считаем, что Китай – это еще очень большой рынок гражданской авиационной техники, потому что здесь и большой пассажиропоток, и большой грузооборот, и высокая потребность в перевозках", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "корпорация делает шаги, чтобы выйти на этот рынок, в том числе с нашими двигателями, которые установлены на российские самолеты, и надеемся, что все-таки будет реализован проект по самолету CR929 с нашим двигателем".
"Для нас гражданская авиация является главным приоритетом по развитию бизнеса, а с учетом того, что сейчас не так много нашей техники используется в Китае, надеемся, что ее будет все больше и больше", - подчеркнул он.
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