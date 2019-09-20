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РИА Новости

Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко

04:09 20.09.2019
17289
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.
Шестнадцатый ежегодный форум Yes проходил в Киеве 12-14 сентября. Видеозапись чата, который велся от лица лидеров мировых держав, разместил в фейсбуке действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.
Участниками чата в мессенджере были, среди прочего, лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, а также бывший украинский президент Петр Порошенко.
В частности, Россия в чате планирует "аннексировать" половину Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями, Украина просит кредиты, Северная Корея "хвастается ракетами", а Порошенко предлагает США инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.
При этом на другой записи видно, что после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы, сидящий в зале Зеленский смеется.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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Ситуация на УкраинеАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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Можно сколь угодно пускать шуточки в адрес России и других стран, что от этого изменится? Абсурд с протянутой рукой, в рваных разных носках и грязных кружевах.
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