Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.

Шестнадцатый ежегодный форум Yes проходил в Киеве 12-14 сентября. Видеозапись чата, который велся от лица лидеров мировых держав, разместил в фейсбуке действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

Участниками чата в мессенджере были, среди прочего, лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, а также бывший украинский президент Петр Порошенко.

В частности, Россия в чате планирует "аннексировать" половину Британии, на что Франция, США и Германия грозят ей санкциями, Украина просит кредиты, Северная Корея "хвастается ракетами", а Порошенко предлагает США инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.

При этом на другой записи видно, что после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы, сидящий в зале Зеленский смеется.