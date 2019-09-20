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РИА Новости
Культура

В Москве стартует девятый международный фестиваль "Круг света"

02:56 20.09.2019 (обновлено: 03:23 20.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСветовая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации "Классик" на международном фестивале "Круг Света"
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

"Волшебный лес" и новые площадки фестиваля

Территория парка Коломенское в Москве превратится в "волшебный лес" на время фестиваля "Круг света" благодаря инсталляциям, архитектурным и ландшафтным 3D-мэппинговым шоу, обещают организаторы. В этом году в парке возродится полюбившийся на прошлом фестивале "Парк сказок".
Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 световых и видеопроекционных инсталляций.
Также впервые в истории к фестивалю "Круг света" присоединится Политехнический музей. По словам организаторов, площадка встретит гостей архитектурным видеомэппингом - световым шоу, которое перенесет зрителей в прошлое и расскажет далекую историю появления "Политеха".
Фестиваль Круг Света
Вчера, 18:08Культура
"Волшебный лес" появится в Коломенском на время фестиваля "Круг света"
Как отмечают организаторы фестиваля, не менее захватывающей станет площадка на Поклонной горе. В этом году площадка Музея Победы впервые станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн".

Вечеринка с баттлом и виджеями

На фестивале будет организована и вечеринка, на которой будут соревноваться виджеи из десяти стран, они выступят в клубе Arbat Hall 21 сентября.
В категории "Виджеинг" на победу претендуют 15 исполнителей из десяти стран. В баттле примут участие победители прошлых годов #VJkET (Украина) и Idwyr (Россия). С ними будут состязаться VJ Eletroiman из испанской Darklight Studio, российский vj eps.
Выступления конкурсантов оценит международное жюри, состоящее из специалистов в области медиаискусства и дизайна. Его уже в четвертый раз возглавит Дмитрий Ликин, главный художник Первого канала.
Московский международный фестиваль Круг света
17 сентября, 15:13РИА Новости
Московский международный фестиваль "Круг света"

Образовательный уикенд на "Круге света"

Как отмечают организаторы фестиваля, образовательная программа фестиваля "Круг света" будет интересна тем, кто мечтает о создании собственного стартапа. За два дня гости смогут получить максимум знаний от создания идеи проекта до его реализации.
Большой блок программы будет посвящен карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве. Гости смогут пообщаться с представителями агентств, рассказать о себе, своем опыте и, возможно, получить работу в компании мечты.
Важными гостями образовательной программы станут медиахудожник из Китая Равен Квок (Raven Kwok) и совладелец немецкой студии The Green Eyl профессор Доминик Шумахер.
Кроме лекций, состоятся мастер-классы, которые позволят подготовленным специалистам получить практические навыки проектирования и разработки от зарубежных профессионалов.
Световая инсталляция на фасаде Большого театра
10 сентября, 17:48Культура
В Москве гостей фестиваля "Круг света" ждут лекции и мастерские

Ограничения для транспорта

Как отмечает столичный Центр организации дорожного движения, в связи с проведением фестиваля с 20 по 24 сентября на ряде улиц в столице будет ограничено или перекрыто движение транспорта.
Так, с 20 по 24 сентября каждый день с 17.00 до 23.00 для движения транспорта будет перекрыт участок дороги на улице Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда.
Также перекрытия движения коснутся участка Крылатской улицы от дома 8 до улицы Нижние Мневники и участка разворота под Крылатском мостом, перекрытия будут действовать с 20 по 22 сентября и 24 сентября, в эти дни движения не будет с 18.00 до 23.00.
Ограничения движения также будут введены с 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21.30 до 23.00 на участке съезда с дублера Рублевого шоссе на Ярцевскую улицу от Рублевого шоссе до Ярцевской улицы дом 29, корпус 3.
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
13 сентября 2018, 14:12РИА Новости
Специалисты из 36 стран примут участие в фестивале "Круг света" в Москве
Водителей также предупреждают о том, что в этот же период будет ограничено движение по одной из трех полос на участке Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до Рублевого шоссе, а также на участке Ярцевской улицы от Рублевого шоссе до Ярцевской улицы, дом 29, корпус 3.
Помимо этого, для движения транспорта полностью перекроют движение на участке Останкинской улицы от Новомосковской улицы до Щелковской улицы в период с 20 по 24 сентября с 18.00 до 23.00.
Также 20 сентября и с 22 по 24 сентября с 15.00 до 23.00 движение перекроют на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываемой и улицу Маши Порываемой. Помимо этого, на данном участке с 06.00 20 сентября до 23.59 24 сентября будут недоступны парковки.
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КультураФестиваль "Круг света" в МосквеМоскваРоссияОбщество
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