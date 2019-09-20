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РИА Новости

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

02:03 20.09.2019 (обновлено: 04:38 20.09.2019)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США с 22 по 30 сентября, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил "Красная звезда".
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
Предстоящий полет будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров.
Российский самолет пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Американский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б
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