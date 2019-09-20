Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.

Предстоящий полет будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 километров.

Российский самолет пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.