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РИА Новости

Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

01:45 20.09.2019 (обновлено: 07:08 20.09.2019)
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© AP Photo / Hani MohammedЛюди на улице в столице Йемена Сане после нанесенного силами арабской коалиции авиаудара
Люди на улице в столице Йемена Сане после нанесенного силами арабской коалиции авиаудара
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА/ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию против "военных объектов" на севере Ходейды в Йемене, сообщил телеканалу "Аль-Арабия" представитель коалиции Турки аль-Малики.
Он призвал мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция.
Ранее аль-Малики обвинил хуситов в попытке совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Ходейды.
В свою очередь хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" заявили, что коалиция в нарушение мирных соглашений, заключенных в Швеции, нанесла четыре авиаудара по одному из районов Ходейды. При этом они опровергли сообщение коалиции о попытке нападения в море, заявив, что это невозможно осуществить, так как в Ходейде находятся наблюдатели ООН, а все выходящие из порта корабли обыскивают силы коалиции.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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