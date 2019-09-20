Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

МОСКВА/ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию против "военных объектов" на севере Ходейды в Йемене, сообщил телеканалу " Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию против "военных объектов" на севере Ходейды в Йемене, сообщил телеканалу " Аль-Арабия " представитель коалиции Турки аль-Малики.

Он призвал мирных граждан избегать объектов, на которые нацелена операция.

Ранее аль-Малики обвинил хуситов в попытке совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Ходейды.

В свою очередь хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" заявили, что коалиция в нарушение мирных соглашений, заключенных в Швеции, нанесла четыре авиаудара по одному из районов Ходейды. При этом они опровергли сообщение коалиции о попытке нападения в море, заявив, что это невозможно осуществить, так как в Ходейде находятся наблюдатели ООН, а все выходящие из порта корабли обыскивают силы коалиции.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.