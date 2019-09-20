США изучают возможность отправки новой военной техники на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных комплексов ПРО, реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток в связи с атаками на нефтяной сектор Саудовской Аравии, пишет газета Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных комплексов ПРО, реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток в связи с атаками на нефтяной сектор Саудовской Аравии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных.

"Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных батарей противоракетного комплекса, еще одной эскадрильи реактивных истребителей и средств наблюдения на Ближний Восток для усиления регионального присутствия военных после нападения на нефтяную промышленность Саудовской Аравии в минувшие выходные", - сообщает издание.

По данным газеты, на пятницу запланированы встречи военных для обсуждения этого вопроса. "Как ожидается, (президент США Дональд) Трамп вновь встретится в пятницу с главными советниками по национальной безопасности для обсуждения возможного ответа (на атаки)", - сообщил изданию представитель Белого дома.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.