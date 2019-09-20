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РИА Новости

США не обеспокоены возможными связями Гуаидо с наркоторговцами в Колумбии

00:49 20.09.2019 (обновлено: 00:50 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США не обеспокоены возможными связями главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо с колумбийскими наркоторговцами, заявила зампомощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Генпрокурор ссылается на фото в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами картеля. Прокурор заявил, что фото сделаны в феврале 2019 года, когда группировка помогла Гуаидо пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь. Гуаидо отвергает обвинения в связи с преступным сообществом.
"Мы не беспокоимся о возможных связях Хуана Гуаидо с наркоторговцами", - сказала Филипетти журналистам на брифинге.
Она добавила, что если и говорить об обеспокоенности в отношении наркоторговцев и террористов, то у США есть ряд обвинений против официальных должностных лиц, "которые демонстрируют, что они связаны с незаконным оборотом наркотиков".
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