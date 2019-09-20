Лавров заявил, что Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и в будущем продвигать объединительную повестку дня, направленную на недопущение образования разделительных линий между государствами, отметил глава российского МИД Сергей Лавров в Россия будет и в будущем продвигать объединительную повестку дня, направленную на недопущение образования разделительных линий между государствами, отметил глава российского МИД Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".

"Будет ли происходить дальнейшее формирование многополярного мира через сотрудничество и гармонизацию интересов или через конфронтацию и соперничество - зависит от всех нас. Что касается России, то мы продолжим продвигать положительную, объединительную повестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что "наша страна выдвинула инициативы в таких областях, как предотвращение гонки вооружений в космосе, создание работоспособных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому, согласование практических мер по недопущению использования киберпространства для подрыва безопасности любого государства или для реализации иных преступных замыслов".

Он добавил, что предложения России "о начале серьезного разговора по всем аспектам стратегической стабильности в современную эпоху остаются в силе".