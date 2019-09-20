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РИА Новости

Лавров заявил, что Россия продолжит продвигать объединительную повестку дня

00:10 20.09.2019 (обновлено: 00:21 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет и в будущем продвигать объединительную повестку дня, направленную на недопущение образования разделительных линий между государствами, отметил глава российского МИД Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике".
"Будет ли происходить дальнейшее формирование многополярного мира через сотрудничество и гармонизацию интересов или через конфронтацию и соперничество - зависит от всех нас. Что касается России, то мы продолжим продвигать положительную, объединительную повестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что "наша страна выдвинула инициативы в таких областях, как предотвращение гонки вооружений в космосе, создание работоспособных механизмов противодействия терроризму, в том числе химическому и биологическому, согласование практических мер по недопущению использования киберпространства для подрыва безопасности любого государства или для реализации иных преступных замыслов".
Он добавил, что предложения России "о начале серьезного разговора по всем аспектам стратегической стабильности в современную эпоху остаются в силе".
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
00:09РИА Новости
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"Сейчас важнее всего начать стратегический диалог по конкретным угрозам и рискам и искать согласие по общеприемлемой повестке дня. Как мудро сказал еще один выдающийся государственный деятель нашей страны Андрей Андреевич Громыко, 110 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, "лучше десять лет вести переговоры, чем один день - войну", - подчеркнул Лавров.
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Андрей ГромыкоСергей ЛавровМИД РФБезопасностьВ мире
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