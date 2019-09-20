Восковая фигура Бейонсе вытеснила Елизавету II из Музея мадам Тюссо

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Музее мадам Тюссо в Лондонев Лондоне новую восковую фигуру американской певицы Бейонсе установили на месте фигуры королевы Елизаветы II, сообщает NME со ссылкой на инстаграм учреждения.
"Займи свой трон, королева Бей (Бейонсе)!", "Пришло время поклониться королеве", — написали представители музея.
Генеральный директор Музея мадам Тюссо Стив Дэвис уверил, что это — временная перестановка.
"Не волнуйтесь, фигура королевы вернется, — сказал Дэвис, — Елизавета II известна своим хорошим чувством юмора, поэтому мы думаем, что такая замена ее только рассмешит".
Директор музея не рассказал, зачем именно фигуру Бейонсе поставили в ряду других членов королевской семьи. Поклонники предположили, что это это могло быть связано со знакомством певицы с принцем Гарри и Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король Лев".