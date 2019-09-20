Восковая фигура Бейонсе вытеснила Елизавету II из Музея мадам Тюссо

"Не волнуйтесь, фигура королевы вернется, — сказал Дэвис, — Елизавета II известна своим хорошим чувством юмора, поэтому мы думаем, что такая замена ее только рассмешит".

Директор музея не рассказал, зачем именно фигуру Бейонсе поставили в ряду других членов королевской семьи. Поклонники предположили, что это это могло быть связано со знакомством певицы с принцем Гарри и Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король Лев".