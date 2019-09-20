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РИА Новости
Культура

Восковая фигура Бейонсе вытеснила Елизавету II из Музея мадам Тюссо

01:03 20.09.2019
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© AFP/Getty Images/Kevin Winter / Victoria Jones/Pool via REUTERSАмериканская певица Бейонсе Ноулз и королева Великобритании Елизавета II
Американская певица Бейонсе Ноулз и королева Великобритании Елизавета II
© AFP/Getty Images/Kevin Winter / Victoria Jones/Pool via REUTERS
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Музее мадам Тюссо в Лондонев Лондоне новую восковую фигуру американской певицы Бейонсе установили ​​на месте фигуры королевы Елизаветы II, сообщает NME со ссылкой на инстаграм учреждения.

"Займи свой трон, королева Бей (Бейонсе)!", "Пришло время поклониться королеве", — написали представители музея.

Генеральный директор Музея мадам Тюссо Стив Дэвис уверил, что это — временная перестановка.

"Не волнуйтесь, фигура королевы вернется, — сказал Дэвис, — Елизавета II известна своим хорошим чувством юмора, поэтому мы думаем, что такая замена ее только рассмешит".

Директор музея не рассказал, зачем именно фигуру Бейонсе поставили в ряду других членов королевской семьи. Поклонники предположили, что это это могло быть связано со знакомством певицы с принцем Гарри и Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король Лев".
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КультураМузыкаНовости культурыМеган МарклВыставкиБейонсе НоулзЕлизавета IIЛондон
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