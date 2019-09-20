Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. По оценкам исследователей, нашему светилу осталось жить примерно пять миллиардов лет. Но перед гибелью Солнце превратится в красного гиганта и сожжет ближайшие планеты. Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.

Другие миры

В конце августа астрономы сообщили о новой экзопланете. Она втрое тяжелее Юпитера и не похожа ни на одну другую из открытых ранее. Орбита сильно эллиптична, и апоцентр (точка, наиболее удаленная от "родительской" звезды) находится на очень большом расстоянии. Если бы эта экзопланета входила в Солнечную систему, то сначала приближалась бы к поясу астероидов, а затем уходила за орбиту Нептуна.

За три месяца до этого ученые обнаружили экзопланету, которая, согласно расчетам, просто не может существовать. А еще раньше заметили систему сразу из трех небольших экзопланет и яркого красного карлика в 73 световых годах от нас.

Как рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов, директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова, сейчас известно свыше четырех тысяч экзопланет. А похожих на Землю, судя по составу атмосферы, — всего несколько десятков.

Земные двойники

Планеты за пределами Солнечной системы обычно находят по косвенным признакам. Чаще всего с помощью метода лучевых скоростей и транзитным способом. В первом случае ученые анализируют колебания проекции скорости звезды на луч зрения, порожденные движением вокруг общего с планетой центра масс. Во втором упор сделан на незначительные изменения яркости, возникающие при прохождении планеты по диску "родительской" звезды.

Пригодность планеты для жизни оценивают, как правило, по сходству с Землей (индекс подобия Земли, ESI) и вероятности существования жизни (индекс обитаемости, PHI). Основные критерии — размер, масса, плотность, расстояние до звезды, температура на поверхности, способность удерживать атмосферу, наличие воды. По подсчетам исследователей из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо, 41 экзопланета потенциально обитаема. Правда, проверить это пока невозможно.

"Надо понимать, что ближайшие экзопланеты и звезды, вокруг которых они расположены, находятся очень далеко — в десятках и сотнях световых лет. Световой год — это расстояние, которое свет проходит за 365 дней. От Солнца до Земли он идет семь минут. А тут речь о годах. Вероятно, через четыре с половиной миллиарда лет, когда Солнце начнет очень быстро расширяться и сожжет все планеты в своей системе, люди придумают какие-нибудь космические корабли, перемещающиеся со скоростью, близкой к скорости света. Только так можно достичь других звезд и обитаемых планет вокруг них", — уточняет Владимир Кузнецов.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: PHL @ UPR Arecibo, NASA Ближайшая к Солнечной системе Тау Кита е обладает довольно высоким индексом сходства с Землей — 0,77. При этом наиболее комфортная для человека температура, как считается, — на Kepler-438 b, удаленной от нас на 473 световых года © Иллюстрация РИА Новости . Источник: PHL @ UPR Arecibo, NASA Ближайшая к Солнечной системе Тау Кита е обладает довольно высоким индексом сходства с Землей — 0,77. При этом наиболее комфортная для человека температура, как считается, — на Kepler-438 b, удаленной от нас на 473 световых года

Китовая гавань

Одна из ближайших к Земле экзопланет — Тау Кита е, чья "родительская" звезда расположена в созвездии Кита. Лететь туда 12 световых лет, что при нынешнем развитии технологий заняло бы сотни веков.

Тау Кита e считается потенциально обитаемой. Масса — примерно в четыре раза больше земной. Планета получает почти на 60 процентов больше света от своей звезды, чем Земля от Солнца. Если на Тау Кита e есть атмосфера, подобная земной, то средняя температура поверхности — около 70 градусов Цельсия. Это подходящие условия для возникновения простых термофильных (теплолюбивых) организмов — экстремофилов, способных жить при температурах от 45 до 122 градусов. Однако для человека все-таки слишком. Средняя температура поверхности Земли — примерно 15 градусов Цельсия.

Тем не менее индекс сходства с Землей у Тау Кита е довольно большой — 0,77.

В тени красного карлика

В 22 световых годах от нас — экзопланета Gliese 667C е из звездной системы Gliese 667C в созвездии Скорпиона.

Немецкие и британские ученые предполагают , что там могут быть условия, подходящие для жизни. Масса планеты — 2,7 земной. Год длится 62 земных дня, радиус — 1,8 земного. Gliese 667C е находится в зоне обитаемости, а значит, на ее поверхности может существовать жидкая вода. Кроме того, "родительская" звезда считается красным карликом и излучает много энергии в инфракрасной (тепловой) части спектра, благодаря чему на планете практически земные температуры.

Но из-за особенностей орбиты одна сторона Gliese 667C е, скорее всего, очень горячая, так как постоянно повернута к звезде. А другая, наоборот, слишком холодная. Впрочем, это не мешает рассматривать планету как потенциально пригодную для жизни.

Семь возможных колоний

В 39 световых годах от Солнечной системы есть звезда TRAPPIST-1, вокруг которой астрономы насчитали целых семь землеподобных планет с возможными запасами жидкой воды. Все они размером с Землю и расположены довольно близко друг к другу — диаметр планетной системы не более 0,06 расстояния от Земли до Солнца.

Считается, что у этих планет должна быть довольно плотная атмосфера с озоновым слоем, защищающим поверхность от сильного ультрафиолетового излучения. Две ближайшие к звезде планеты и одна наиболее удаленная не очень пригодны для жизни — по температурным условиям. Из четырех оставшихся наиболее вероятным кандидатом для нового дома человечества выглядит TRAPPIST-1 d, чей индекс сходства с Землей почти 0,9.

© Фото : NASA/JPL-Caltech Планеты cистемы TRAPPIST-1 по сравнению с Солнечной системой © Фото : NASA/JPL-Caltech Планеты cистемы TRAPPIST-1 по сравнению с Солнечной системой

Проект Циолковского

В 2015 году с помощью данных орбитального телескопа "Кеплер" ученые открыли очень перспективную экзопланету в созвездии Лиры — это 473 световых года от нас.

Kepler-438 b на 12 процентов больше Земли и примерно в четыре раза тяжелее. Предполагается, что поверхность планеты скалистая, а находится она не слишком близко и не слишком далеко от "родительской" звезды, то есть в обитаемой зоне. Следовательно, на Kepler-438 b вполне может быть жидкая вода.

Правда, средняя температура на поверхности всего три градуса Цельсия. Это подходит для зарождения и развития ранних форм жизни, но человеку в таком климате было бы некомфортно.

Впрочем, к тому моменту, когда возникнет необходимость покинуть Землю, технологии наверняка позволят человечеству адаптироваться к столь суровым условиям.