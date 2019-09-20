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РИА Новости
Туризм

Туристы назвали регионы России, которые хотели бы посетить

14:22 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТуристы сплавляются по реке Катунь в Алтайском крае
Туристы сплавляются по реке Катунь в Алтайском крае
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Алтай, Краснодарский край и Камчатка - возглавили список наиболее интересных для туристов регионов России, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса в ходе опроса выяснили, в какой субъект федерации пользователи хотели бы отправиться в путешествие.
За Алтайский край проголосовали 15,7% респондентов, за Краснодарский край - 13,5%, а за Камчатку - 8,8%. Оказалось, что Санкт-Петербург (5,8%), занявший четвертое место рейтинга, нравится участникам опроса больше Москвы — столица с 3,4% голосов расположилась на седьмом месте.
Пятерка востребованных мест меняется в зависимости от пола и возраста опрошенных. Так, мужчины чаще всего говорили о желании посетить Краснодарский край - он набрал 14,4% голосов, что на 1% больше, чем у женской аудитории. Камчатку тоже чаще выбирали мужчины (10,8% против 8% у женщин). Женщины максимальное число голосов отдали за Алтайский край - 17% голосов против 13,5% - у мужчин.
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У путешественники в возрасте 18-24 лет в тройку самых востребованных регионов не вошел Краснодарский край, зато Калининградская область заняла второе место (в общем рейтинге она на пятой строке). А на первое место эти пользователи ставят Камчатку.
Клиенты других возрастных групп, прошедшие опрос, в первую тройку самых желанных для поездки мест включают только Алтай, Камчатский и Краснодарский края. Причем первый лидирует у всех групп.
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