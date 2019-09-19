Украина должна сотрудничать с МВФ на своих условиях, заявил Медведчук

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина должна сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) исключительно на собственных условиях.

"Когда у нас (на Украине - ред.) решался вопрос декларирования личных доходов чиновников, государственных служащих и людей, которые сегодня выполняют функции государственной власти, то МВФ выставлял различные требования, которые были удовлетворены. Тарифы и цены на газ, стоимость многих энергоресурсов и их внутренняя реализация для наших граждан - это были требования МВФ", - сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne в четверг.

По его мнению, власти Украины "никак не могут идти по пути согласия или плодотворного и эффективного сотрудничества с фондом с точки зрения МВФ, а не интересов Украины, и при этом соблюсти тот уровень доверия, которое она получила".

"Позиция с МВФ может быть одна - у нас тяжелая экономическая и социальная ситуация и надо исходить из того, что мы можем дальше сотрудничать, но только на своих условиях. В то же время идея полностью отказаться от сотрудничества с МВФ не является конструктивной, она контрпродуктивна", - подчеркнул оппозиционный депутат.

Медведчук отметил, что "если и выходить из сотрудничества с МВФ, то только постепенно". "Чтобы в Украину пришли инвестиции, надо не разрывать отношения с МВФ, а прекратить боевые действия в Донбассе, создавать рабочие места и уйти от монополизации экономики. И если это начать применять, то через год-полтора в Украине будет создан хороший инвестиционный климат, и сюда будут вкладывать деньги. И это не зависит от кредитов МВФ", - добавил он.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу во вторник на Украине, планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Киевом требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в среду на брифинге, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией МВФ.