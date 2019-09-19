Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
Как написал парламентарий в твиттере, подобные высказывания свидетельствуют о том, что у сотрудников украинского МИД "сильны фантазмы Порошенко-Турчинова".
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"Плюс глупые амбиции без должной амуниции", — добавил он.
Пушков посоветовал украинским дипломатам беспокоиться о своей стране, а не "зариться" на Россию.
Ранее Александрович в своей статье для портала "Цензор" призвал сделать "распад России" целью мирового сообщества, так как другим способом договориться с Москвой, по его мнению, не удастся. Как утверждает дипломат, для этого необходимо изолировать страну посредством "реальных" экономических ограничений. Он добавил, что "развал" государства не предполагает военных действий.