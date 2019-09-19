Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"

Пушков посоветовал украинским дипломатам беспокоиться о своей стране, а не "зариться" на Россию.

Ранее Александрович в своей статье для портала "Цензор" призвал сделать "распад России" целью мирового сообщества, так как другим способом договориться с Москвой, по его мнению, не удастся. Как утверждает дипломат, для этого необходимо изолировать страну посредством "реальных" экономических ограничений. Он добавил, что "развал" государства не предполагает военных действий.