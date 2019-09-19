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РИА Новости

Пушков резко ответил на заявление украинского посла о "развале России"

19:59 19.09.2019 (обновлено: 20:00 19.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
Как написал парламентарий в твиттере, подобные высказывания свидетельствуют о том, что у сотрудников украинского МИД "сильны фантазмы Порошенко-Турчинова".
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"Плюс глупые амбиции без должной амуниции", — добавил он.
Пушков посоветовал украинским дипломатам беспокоиться о своей стране, а не "зариться" на Россию.
Ранее Александрович в своей статье для портала "Цензор" призвал сделать "распад России" целью мирового сообщества, так как другим способом договориться с Москвой, по его мнению, не удастся. Как утверждает дипломат, для этого необходимо изолировать страну посредством "реальных" экономических ограничений. Он добавил, что "развал" государства не предполагает военных действий.
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Александр АлександровичСовет Федерации РФМИД УкраиныАлексей ПушковСербияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как же узок мир у уринцев... жаль их, но они представляют угрозу для людей и должны быть заперты в своей западении без права выползать на свет.
19 сентября, 20:12
dayzzgone 1
3800000
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