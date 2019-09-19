Глюкоза рассказала, почему плакала на свадьбе Бондарчука и Андреевой

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российская поп-певица Наталья Ионова (Глюкоза) поздравила режиссера Федора Бондарчука и актрису Паулину Андрееву со свадьбой, разместив в инстаграме совместную фотографию с ними.
"Дорогие наши, любимые друзья! Ваш союз соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения. Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! Долгих и счастливых вам лет вместе. Вы — настоящая опора друг для друга. Ваши Саша и Глю", — написала певица.
Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоялась 17 сентября в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге.