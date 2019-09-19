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РИА Новости
Ленинградская область

Первая детская команда по следж-хоккею появилась в Ленобласти

19:48 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледж-хоккей
Следж-хоккей
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Первая в Ленинградской области детская команда по следж-хоккею сыграла свой дебютный матч на базе спорткомплекса "Ладога Арена" во Всеволожском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он пояснил, что следж-хоккей или хоккей на санях — это командная спортивная игра на льду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены передвигаются на специальных санях и, передавая шайбу клюшками, как в обычном хоккее, стремятся забросить ее в ворота соперника. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.

"Ребята провели показательное выступление под живой аккомпанемент своих друзей из детских художественных коллективов Всеволожского района. Зрители высоко оценили навыки катания на льду и владения клюшкой, которые продемонстрировали юные спортсмены-паралимпийцы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в команду входит восемь детей, всего планируется набрать 17 человек - 15 полевых игроков и двух вратарей.
"Тренировки проводятся три раза в неделю и включают в себя обязательный час катания на льду, занятия по общей физической подготовке и упражнения в бросковой зоне", - отметил представитель пресс-службы.
Он добавил, что подать заявку на участие в команде может любой желающий. В ноябре команда будет представлять регион на II Фестивале Детской следж-хоккейной лиги.
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